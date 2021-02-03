"Укрэнерго" выиграло один из судебных споров о тарифах у завода Коломойского

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда Киева удовлетворила апелляционную жалобу НЭК "Укрэнерго" и НКРЭКУ на решение по иску Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) и ряда потребителей об отмене постановления НКРЭКУ №1622 от 1 августа 2019 года об установлении тарифа на услуги по диспетчеризации.

Соответствующее решение суд апелляционной инстанции принял 2 февраля, отменив решение Окружного административного суда Киева, принятое в пользу истца, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Таким образом, суд признал правомерность тарифа на диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго", который был установлен вышеуказанным постановлением регулятора.

"В связи с этим подчеркиваем, что не существует оснований для возврата средств, уплаченных за услуги по диспетчеризации в соответствии с постановлением №1622 от 1 августа2019 года или для осуществления перерасчета соответствующих платежей", – сказано в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" напомнили, что в декабре 2020 года Кассационный административный суд отправил на повторное рассмотрение дело по иску Никопольского завода ферросплавов об отмене тарифов на услуги "Укрэнерго" во втором полугодии 2019 года (утверждены постановлениями НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года и №1411 от 12 июля 2019 года).

Как сообщалось, летом 2019 года Никопольский завод ферросплавов с помощью судебных решений добился приостановки действия повышенных тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию.

Напомним, что тарифы "Укрэнерго" с 1 июля 2019 года увеличились за счет включения в их структуры затрат, которые ранее лежали на ГП "Энергорынок". В частности, в тариф на передачу НКРЭКУ заложила затраты на покупку технологических потерь электроэнергии в магистральных сетях, а также средства на возмещение ГП "Гарантированный покупатель" расходов на оплату электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу.

В итоге к началу 2021 года задолженность НЭК "Укрэнерго" по компенсации "зеленых" тарифов достигла 23,9 млрд грн.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.