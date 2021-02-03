Кабмин выделил 1,6 миллиарда на погашение долгов по выплате больничных
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Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 1,64 млрд грн на погашение задолженности Фонда социального страхования перед застрахованным лицам по выплате материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 февраля, по процедуре без обсуждения.
Согласно пояснительной записке к документу, в октябре-декабре 2020 года значительно выросли выплаты Фонда из-за увеличения количества больничных.
В частности, в декабре 2020 года расходы Фонда выросли в 2,3 раза, по сравнению со средним показателем за первые 9 месяцев 2020 года, что связано с сезонным ростом заболеваемости, увеличением необходимости выплат по уходу за больными детьми, изоляцией контактных лиц и непосредственно заболеванием коронавирусом.
В связи с этим по состоянию на 1 января 2021 года остались не профинансированы выплаты Фонда в связи с временной потерей неплатежеспособности на общую сумму 1,64 млрд грн (по заявлениям, поданным с 15 по 31 декабря 2020 года).
Из этой суммы: 1,37 млрд грн – помощь по временной нетрудоспособности (в том числе из-за изоляции от COVID-19) 229 868 лицам, 268,5 млн грн – помощь по беременности и родам 6 827 лицам, 3,2 млн грн – помощь на захоронение на 776 выплат.
Средства выделены за счет перенаправления на эти нужды остатков средств Минсоцполитики, предусмотренных в спецфонде госбюджета на 2020 год.
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