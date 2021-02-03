Кабмин выделил 1,6 миллиарда на погашение долгов по выплате больничных

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 1,64 млрд грн на погашение задолженности Фонда социального страхования перед застрахованным лицам по выплате материального обеспечения в связи с временной утратой трудоспособности в период карантина.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 февраля, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, в октябре-декабре 2020 года значительно выросли выплаты Фонда из-за увеличения количества больничных.

В частности, в декабре 2020 года расходы Фонда выросли в 2,3 раза, по сравнению со средним показателем за первые 9 месяцев 2020 года, что связано с сезонным ростом заболеваемости, увеличением необходимости выплат по уходу за больными детьми, изоляцией контактных лиц и непосредственно заболеванием коронавирусом.

В связи с этим по состоянию на 1 января 2021 года остались не профинансированы выплаты Фонда в связи с временной потерей неплатежеспособности на общую сумму 1,64 млрд грн (по заявлениям, поданным с 15 по 31 декабря 2020 года).

Из этой суммы: 1,37 млрд грн – помощь по временной нетрудоспособности (в том числе из-за изоляции от COVID-19) 229 868 лицам, 268,5 млн грн – помощь по беременности и родам 6 827 лицам, 3,2 млн грн – помощь на захоронение на 776 выплат.

Средства выделены за счет перенаправления на эти нужды остатков средств Минсоцполитики, предусмотренных в спецфонде госбюджета на 2020 год.