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Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций

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Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций

Кабинет министров принял решение ликвидировать 33 консультативных, совещательных и других вспомогательных органа, в том числе Офис по привлечению и поддержке инвестиций .

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 февраля, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас правительство создано 218 вспомогательных органов. В связи с этим был проведен анализ их деятельности, по итогам которого подготовлены предложения о ликвидации тех органов, дальнейшее функционирование которых потеряло актуальность.

В том числе ликвидированы ряд межведомственных комиссий и организационных комитетов, Офис по привлечению и поддержке инвестиций, Финансово-кредитный совет по отбору проектов для реализации с привлечением средств под госгарантии, Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, Комитет по вопросу применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют территориям, Координационный совет по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной промышленности и ряд других.

Автор: Михайло Орлюк
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а взамен ввели офис по подсчету инвестиций
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03.02.2021 17:01 Відповісти
Скажите на понятном языке, ликвидировали кормушки, которые были созданы, как рабочие места для тупых родственников депутатов . Але, зая, мама просит пристроить племянника, помоги- не вопрос - Комитет по вопросу применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют территориям, Координационный совет по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной промышленности.
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03.02.2021 17:57 Відповісти
 
 