В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ООО "Спейсикс" лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.
Соответствующее решение комиссии №34 было опубликовано 2 февраля, сообщает пресс-служба комиссии.
"После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на пять лет. ООО "Спейсикс" будет иметь права и обязанности, обозначенные в законе и условиях лицензии. Среди них есть соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространения лудомании и недопуск к игре лиц, которые не достигли 21-летнего возраста", – говорится в сообщени.
Руководитель компании CEO Cosmolot Сергей Потапов назвал получение лицензии большим шагом, передает liga.net.
"Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит. Нужно отдать должное комиссии – здорово, когда госорган работает быстро и четко", – отметил он в пресс-релизе компании.
ООО "Спейсикс" зарегистрирован 28 мая 2020 года в Киеве. Размер его уставного капитала составляет 30 млн грн. Глава и конечный бенефициар компании – Сергей Потапов. В Госреестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, "Спейсикс" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".
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