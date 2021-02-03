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В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино

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В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ООО "Спейсикс" лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.

Соответствующее решение комиссии №34 было опубликовано 2 февраля, сообщает пресс-служба комиссии.

"После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на пять лет. ООО "Спейсикс" будет иметь права и обязанности, обозначенные в законе и условиях лицензии. Среди них есть соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространения лудомании и недопуск к игре лиц, которые не достигли 21-летнего возраста", – говорится в сообщени.

Руководитель компании CEO Cosmolot Сергей Потапов назвал получение лицензии большим шагом, передает liga.net.

"Путь к легализации был долгим, но создание "белого" рынка того стоит. Нужно отдать должное комиссии – здорово, когда госорган работает быстро и четко", – отметил он в пресс-релизе компании.

ООО "Спейсикс" зарегистрирован 28 мая 2020 года в Киеве. Размер его уставного капитала составляет 30 млн грн. Глава и конечный бенефициар компании – Сергей Потапов. В Госреестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, "Спейсикс" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  КРАИЛ


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В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино - Цензор.НЕТ 3526
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03.02.2021 18:24 Відповісти
А что это за фильм?
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04.02.2021 11:33 Відповісти
маверик
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04.02.2021 13:06 Відповісти
Курс на знищення генофонду.
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
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04.02.2021 09:36 Відповісти
Якщо ви не помітили, генофонд України знищується вже 30 років. Населення зменшилося на третину. Це перше місце в світі.
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04.02.2021 11:35 Відповісти
дурень, використання розумних слів без розуміння їх тлумачення- це і є весь ти. В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино - Цензор.НЕТ 9242
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04.02.2021 11:49 Відповісти
а вот и они - 40%ростаэкономики.........
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04.02.2021 14:05 Відповісти
Да в игорный бизнес был всегда, хоть легализуй хоть нет. В принципе идея правильная , хотя если кто не хочет ждать - вот список казинох с выводом в интернете, тут достаточно информации и о настольных играх, и о слот машинах. Радует то что можно теперь будет также узнать, есть у выбранного казино лицензия или нету.
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20.03.2021 18:59 Відповісти
В Украине только выдали первую, а в России уже давно огромное количество лецензированых слоты на деньги с выводом А ни для кого не секрет, что онлайн казино на сегодняшний день лучший способ зарабатывать реальные деньги в интернете. Всем лёгких денег и приятной игры.
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19.08.2022 18:49 Відповісти
Привет. Я могу сказать, что есть онлайн казино, в которые ты можешь играть прямо сейчас и они тоже имеют лицензию и признаны в мировом сообществе, а именно казино Турбо. Я рекомендую вам посетить главную страницу по этой ссылке turbocasino.top и тут вы сможете реально начать играть в полноценные игры. Казино Турбо предлагает играть с лучшими игровыми бонусами.
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15.09.2022 16:14 Відповісти
 
 