Посол Евросоюза анонсировал подписание договора об "открытом небе" с Украиной

Подписание Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной на Европейским Союзом состоится в ближайшее время.

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Укринформ.

"В отношении Соглашения о совместном авиационном пространстве, Украина все выполнила со своей стороны, и подписание состоится в ближайшее время", – сказал Маасиккас.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании высказал обеспокоенность тем, что подписание Соглашения о вновь перенесено, и призвал европейских партнеров ускорить этот процесс, передает Интерфакс-Украина.

"Присоединюсь к обеспокоенности, так как сам не в восторге от того, что Соглашение по открытому авиационному пространству в который раз отодвинулось", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина будет ожидать, что в ближайшее время будет возможность подписать этот документ.

"Давайте будем более оптимистично смотреть на это, будем просить наших коллег из Европейского Союза этот вопрос ускорить", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что подписание Соглашения об общем авиационном пространстве может состоятся в ходе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое запланировано на 11 февраля.

Европейское общее авиационное пространство – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.