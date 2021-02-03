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Кабмин назначил нового руководителя "Укрхимтрансаммиака"

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Кабмин назначил нового руководителя

Кабинет министров на заседании в среду, 3 февраля, согласовал назначение Вадима Двойноса исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, в июне 2020 года Кабинет министров согласовал назначение Вадима Трунова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

С января по июнь 2020 года и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" был Игорь Бурак, который до этого занимал должность заместителя начальника департамента компании по техническому обслуживанию и ремонту.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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