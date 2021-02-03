Нацбанк предложил Кабмину создать группу по возврату активов обанкротившихся банков
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Национальный банк Украины предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возврата активов обанкротившихся банков.
Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.
"У НБУ есть предложения касательно проекта протокольного решения с целью создания комплекса мер, направленных на сохранение трат государства на банки, которые выводятся с рынка, и государственных средств. Предлагаем Кабмину создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возврата активов обанкротившихся банков", – сказал Сологуб.
Он предложил, чтобы в состав указанной рабочей группы вошли представители Минфина, Минюста, Минэкономики, МВД, Госфинмониторинга, НБУ, Офиса генпрокурора, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Офиса президента.
Также Сологуб попросил Кабмин определить главу указанной рабочей группы и обеспечить внесение на очередное заседание проекта решения правительства о создании рабочей группы и утверждении ее персонального состава.
"Насколько я знаю, там предлагалось нас определить главой рабочей группы. Мы категорически против этого подхода. Потому мы можем принять участие в заседании рабочей группы, но быть главой - это не совсем наша компетенция", – указал в свою очередь министр финансов Сергей Марченко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин в любом случае формулирует данное протокольное поручение о создании такой рабгруппы и дальше уже в рамках правительственных комитетов будет продискутирован вопрос о том, как она должна функционировать, кто должен ее возглавлять и какой у нее будет режим работы.
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