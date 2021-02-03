Нацбанк предложил Кабмину создать группу по возврату активов обанкротившихся банков

Национальный банк Украины предложил Кабинету министров создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возврата активов обанкротившихся банков.

Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"У НБУ есть предложения касательно проекта протокольного решения с целью создания комплекса мер, направленных на сохранение трат государства на банки, которые выводятся с рынка, и государственных средств. Предлагаем Кабмину создать рабочую группу высокого уровня по вопросам возврата активов обанкротившихся банков", – сказал Сологуб.

Он предложил, чтобы в состав указанной рабочей группы вошли представители Минфина, Минюста, Минэкономики, МВД, Госфинмониторинга, НБУ, Офиса генпрокурора, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Офиса президента.

Также Сологуб попросил Кабмин определить главу указанной рабочей группы и обеспечить внесение на очередное заседание проекта решения правительства о создании рабочей группы и утверждении ее персонального состава.

"Насколько я знаю, там предлагалось нас определить главой рабочей группы. Мы категорически против этого подхода. Потому мы можем принять участие в заседании рабочей группы, но быть главой - это не совсем наша компетенция", – указал в свою очередь министр финансов Сергей Марченко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин в любом случае формулирует данное протокольное поручение о создании такой рабгруппы и дальше уже в рамках правительственных комитетов будет продискутирован вопрос о том, как она должна функционировать, кто должен ее возглавлять и какой у нее будет режим работы.