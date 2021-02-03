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Минкульт потребует заблокировать телеканалы Медведчука в YouTube, – Ткаченко

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Минкульт потребует заблокировать телеканалы Медведчука в YouTube, – Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики направит видеохостингу YouTube решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на данной платформе.

Об этом глава министерства Александр Ткаченко сообщил на своем канале в Telegram.

"Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Ведь эти каналы – в эфирной, спутниковой или в интернет-трансляциях – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычными вещателями, а частью пропагандистской войны России против Украины", – написал Ткаченко.

Министр отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Кроме того, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!"), который является формальных собственников указанных телеканалов и известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Автор: Михайло Орлюк
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Якісь дикуни,дякуючи цим каналам народ вас до влади привів,бездарі,а скине на виборах і без них...,тим паче ,що супутникова та інтернет телебачення працюють.
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03.02.2021 16:42 Відповісти
 
 