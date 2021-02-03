Рада поддержала запуск электронного реестра географических названий
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Депутаты на заседании Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №4079 об усовершенствовании законодательства по созданию и ведению Государственного реестра географических названий, осуществления учета и регистрации географических названий.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Реализация этого законопроекта обеспечит функционирование Государственного реестра географических названий в электронном виде. Итак, все желающие получат свободный и постоянный доступ к достоверной информации о географических названиях. Поддержка этого законопроекта также будет способствовать актуализации данных в Реестре, которые имеют важное значение для экономического развития страны", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В частности, реализация законопроекта предусматривает:
- осуществление государственного управления в сфере деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий;
- создание и ведение Государственного реестра географических названий в электронном виде, осуществление мер по его программного и технологического обеспечения, защиту данных, ведение учета и государственной регистрации географических названий и доступ к сведениям Государственного реестра географических названий в соответствии с законодательством.
- определение держателя и администратора Государственного реестра географических названий.
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