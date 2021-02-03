БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1225 відвідувачів онлайн
Новини Влада
405 0
географія (2) законопроєкт (1545) реєстр (468)

Рада поддержала запуск электронного реестра географических названий

Новини БізнесЦензор Влада

Рада поддержала запуск электронного реестра географических названий

Депутаты на заседании Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №4079 об усовершенствовании законодательства по созданию и ведению Государственного реестра географических названий, осуществления учета и регистрации географических названий.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Реализация этого законопроекта обеспечит функционирование Государственного реестра географических названий в электронном виде. Итак, все желающие получат свободный и постоянный доступ к достоверной информации о географических названиях. Поддержка этого законопроекта также будет способствовать актуализации данных в Реестре, которые имеют важное значение для экономического развития страны", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В частности, реализация законопроекта предусматривает:

  • осуществление государственного управления в сфере деятельности, связанной с установлением, нормированием, учетом, регистрацией, использованием и сохранением географических названий;
  • создание и ведение Государственного реестра географических названий в электронном виде, осуществление мер по его программного и технологического обеспечения, защиту данных, ведение учета и государственной регистрации географических названий и доступ к сведениям Государственного реестра географических названий в соответствии с законодательством.
  • определение держателя и администратора Государственного реестра географических названий.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 