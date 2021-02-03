Киевсовет планирует выделить 140 миллионов на закупку вакцины от коронавируса
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Киевсовет на заседании 11 февраля намерен рассмотреть выделение 140 млн грн из бюджета города на вакцинацию киевлян.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба КГГА.
"На ближайшем заседании Киевсовета – 11 февраля – мы планируем внести изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделить 140 млн грн на вакцинацию от COVID-19 в столице", – сообщил Кличко.
Он отметил, что руководителям столичных учреждений здравоохранения поручено создать стационарные пункты прививки и мобильные выездные бригады.
"Сейчас мы делаем все, чтобы как можно скорее подписать контракт на закупку вакцины от коронавируса. Переговоры проходят непросто. Вы знаете, что сегодня в мире – дефицит вакцины, потому производители не успевают производить ее в законтрактованных объемах. И я использую все свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной", – подчеркнул Кличко
Он также рассказал, что уже составляют списки людей, которых вакцинировать в первую очередь, и отметил, что по приказу Министерства здравоохранения Консультативно-диагностические центры города начали верификацию целевых групп для вакцинации от коронавируса.
"На базе этих данных будут составлять списки людей, которым будет предложена вакцина. И говорить, сколько киевлян отказывается от вакцинации, пока рано. Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города! Это, прежде всего, врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, старики", – подытожил мэр столицы.
Как сообщалось, в январе Кличко заявил, что власти Киева ведут переговоры с несколькими производителями о закупке 1 миллиона доз вакцины для жителей столицы.
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