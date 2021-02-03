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Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

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Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

Розничные сети АЗС в среду, 3 февраля, повысили цены на бензины и дизельное топливо еще на 20-50 копеек за литр. В итоге средняя цена по стране литра бензина А-92 выросла до 25,60 грн, А-95 – до 26,64 грн, дизтоплива – до 26,02 грн.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 40 копеек: А-92 – до 26,97 грн/л, А-95 – до 28,64 грн/л, дизтопливо – до 27,72 грн/л.

На станциях "БРСМ-Нафта" бензины подорожали в среднем на 20 копеек, а дизтопливо – на 14 коп. за литр. Таким образом, бензин А-92 на "БРСМ" подорожал до 23,67 грн/л, А-95 – до 24,67 грн/л, дизтопливо – до 22,94 грн/л.

Наибольшее подорожание топлива 3 февраля зафиксировано в ринвненской сети "Олас": бензины подорожали на 1,6 грн/л, дизтопливо – на 1,3 грн/л.

В сети Marshal на 50 копеек подорожало только дизтопливо (до 22 грн/л).

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 12-23 коп.: А-92 – до 23,25 грн/л, А-95 – до 24,18 грн/л, ДТ – до 22,90 грн/л.

На заправках KLO, "Автотранс", "Параллель", BVS, "Катрал", Luxwen и Prime цены на топливо выросли на 10-50 коп./л.

В то же время средняя цена на автогаз 3 февраля в сетях АЗС повысилась на 10 копеек – до 13,33 грн/л.

В сети WOG этот вид топлива подорожал на 41 коп. – до 14,37 грн/л. "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цены на 18 и 13 коп. – до 13,49 и 13,30 грн за литр соответственно.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 7-9 коп. – до 12,57-12,58 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где стоимость автогаза выросла на 40 коп./л, до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.

Сети AMIC и Shell подняли цены на 3 и 4 коп. –, до 13,12 и 13,35 грн/л соответственно.

Такие сети как "Автотранс", "Параллель", BVS, "Фактор", "Авантаж 7", Prime, Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-40 коп./л.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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