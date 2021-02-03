Объем платежей через электронную систему НБУ вырос за год на треть

В 2020 году через систему электронных платежей Национального банка (СЭП) провели 385 млн начальных платежей на сумму в почти 45 трлн грн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, эта сумма превышает показатель 2019 года на 38% (384 млн платежей на сумму в 33 трлн грн соответственно).

В среднем за день обрабатывалось до полутора миллионов начальных платежей на около 178 млрд грн. При этом в НБУ отмечают, что СЭП способна ежедневно обрабатывать в десять раз больше платежей. Большинство начальных платежей в прошлом году провели украинские банки и их филиалы – 94% от общего количества.

Как сообщалось, в августе 2020 года СЭП начала работу в режиме 23/7. Переход на круглосуточный режим планируется реализовать в рамках модернизации системы вместе с ее переходом на международный стандарт ISO 20022.

Система электронных платежей Национального банка – государственная банковская платежная система, которая обеспечивает проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ.