ЕИБ за год вложил в украинские проекты больше 1 миллиарда евро

Европейский инвестиционный банк в 2020 году увеличил инвестиции в Украину более чем до 1 млрд евро, что на 50% больше, чем в 2019 году.

Об этом заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червиньская, передает Интерфакс-Украина.

"В 2020 году мы вложили в Украину рекордные инвестиции в размере более 1 млрд евро, сосредоточив свои усилия на поддержке пострадавших от конфликта регионов востока Украины, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", – сообщила вице-президент ЕИБ.

Она отметила, что Украина – основной страной-реципиент инвестиций ЕИБ в странах Восточного соседства: на страну приходится более 60% кредитной активности ЕИБ в регионе.

Согласно сообщению, к настоящему времени общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг 7,5 млрд евро.

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Уточняется, что в 2020 году ЕИБ финансировал малые и средние предприятия, чтобы они могли пережить кризис и продолжать создавать рабочие места, инвестировал в восстановление и развитие инфраструктуры, инновации, в улучшение в общественном транспорте и ключевых госуслугах, таких как образование и почтовая служба.

Отмечается, что в 2020 году ЕИБ поддержал 75 МСП и компаний со средней капитализацией и помог сохранить около 18,5 тыс. рабочих мест в Украине.