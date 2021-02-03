Рада одобрила разработку Генеральной схемы планирования территорий Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3777 о внесении изменений в закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности", предусматривающие создание Генеральной схемы планирования территорий.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов на пленарном заседании3 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает разработку бессрочной Генеральной схемы планирования территорий и утверждение ее Кабинетом министров, а также прекращение действия закона от 7 февраля 2002 года "О Генеральной схеме планирования территории Украины".

Утвержденную схему местные органы градостроительства и архитектуры должны учитывать при планировании территорий на региональном и местном уровнях, указано в проекте закона.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Генеральная схема определяет государственные приоритеты в использовании территорий и обеспечивает долгосрочное прогнозирование социально-экономического развития страны, ее регионов, устойчивого развития населенных пунктов, производственной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, формирование национальной экологической сети, комфортной жизненной среды.

В случае принятия закона, правительство и министерства, другие органы исполнительной власти должны привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законов в трехмесячный срок.