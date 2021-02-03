Курс криптовалюты Ethereum достиг исторического максимума

Стоимость одного Ethereum достигла $1 573, что является рекордным уровнем в истории.

Об этом свидетельствуют данные профильного издания CoinDesk.

Сообщается, что за последние сутки курс второй по популярности криптовалюты подорожал на 13,6%. С начала года рост составил более 90%. Последний рекорд Ethereum был 25 января – $1 450.

Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе "умных контрактов".

Напомним, британский регулятор финансового рынка (FCA) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявили о необходимости более строгого контроля рынка криптовалют, подчеркнув его сильную волатильность, а также связанную с ним криминальную активность. Глава ЕЦБ Кристин Лагард назвала биткойн "крайне спекулятивным активом". Она предупредила, что "уголовные расследования" показали, что криптовалюта используется для отмывания денег, а также призвала к ее глобальному регулированию, возможно, на уровне G7 или G20.