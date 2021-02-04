Нацкомиссия ограничила продажу электроэнергии в рамках одного холдинга

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала генерирующие компании, которые входят в состав вертикально-интегрированной структуры или аффилированы с трейдерами/потребителями, продавать последним по двусторонним договорам до 50% от месячного объема производства электроэнергии.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 3 февраля, сообщает отраслевое издание ExPro.

"Установить ограничения по месячному объему продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящими в состав одного вертикально интегрированного предприятия или являющимися аффилированными между собой, в размере 50% их месячного объема продаж электрической энергии", – сказано в постановление НРЭКУ.

Согласно пояснительной записке к документу, по информации ГП "Оператор рынка" сейчас в определенные часы существует дефицит электрической энергии на рынке на сутки вперед (РСН). Таким образом, указанное решение призвано обеспечить достаточную ликвидность на рынке.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ одобрила проект постановления об обязательном предоставлении информации о двухсторонних договорах в энергорынке со стороны тех субъектов, которые входят в состав вертикально интегрированных компаний или являются аффилированными между собой.

Согласно постановлению, аффилированные субъекты обязаны в течение трех рабочих дней после заключения двустороннего договора предоставлять регулятору информацию о предмете договора, цене электроэнергии и/или порядке ее расчета, объеме электрической энергии и графиках почасового объема купли/продажи, сроках и порядке поставки, а также о других условиях такого договора в соответствии с утвержденной формой.

Напомним, 1 сентября 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями.

Согласно закону, Нацкомиссия имеет право ограничить продажу электроэнергии между аффилированными компаниями или входящих в вертикально-интегрированной структуры, до 50% от их месячного объема реализации.