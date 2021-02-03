Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Россию, – СБУ

По инициативе Службы безопасности Украины в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за полеты в РФ и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным авиакомпаниям следующие санкции: приостановка исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.

По данным Украинской правды, речь идет о самолетах, которыми народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Россию.