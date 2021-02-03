Минцифры определило 61 проект для развития цифровой экономики

Цифровизация позволит увеличить количество новых рабочих мест и достичь минимум 4% дополнительного роста ВВП Украины в год.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации приняло по итогам публичного обсуждения Национальной экономической стратегии 2030 года.

Отмечается, что цифровая экономика - один из основных векторов развития украинской экономики в течение следующих 10 лет.

"Цифровизация важна для экономики Украины, так как позволит увеличить количество новых рабочих мест и достичь минимум 4% дополнительного роста ВВП в год. Открытие новых сегментов и отраслей ускорит развитие промышленности и бизнеса. Для украинцев цифровизация означает полный доступ к цифровой инфраструктуре и качественным государственным и социальным услугам", - заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При обсуждении профильные заместители синистра представили результаты работы за 2019-2020 годы и планы на 2021 год. Оценив текущий уровень развития цифровой экономики Украины, Минцифры определило стратегические шаги и сформировало 16 пакетных предложений развития цифровой экономики в Украине - в целом это 61 цифровой проект.

Среди основных стратегических направлений развития цифровой экономики:

развитие цифровой инфраструктуры,

развитие цифровых навыков,

развитие сектора информационно-коммуникационных технологий,

цифровизация сфер жизни и секторов экономики.

Сейчас Минцифры работает над систематизацией всех цифровых проектов министерства в пределах одной системы мониторинга проектов. Информация о цифровых проектах и их статусах будет в открытом доступе на публичном дашборде.

Национальная экономическая стратегия до 2030 года разрабатывается рабочей группой Кабинета министров на платформе Центра экономического восстановления. В ее основе лежат результаты экономического аудита страны Re:Think, что обозначило основные векторы развития украинской экономики.

Правительство начинает финальный этап согласования и утверждения акта Кабинета министров Национальной экономической стратегии до 2030 года. Следующим шагом будет принятие Стратегии и разработка Плана действий для ее реализации.