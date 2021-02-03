Госэнергоэффективности разработало концепцию программы на 2022-2026 годы

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины разработало концепцию программы государственной поддержки энергоэффективности в различных секторах экономики на 2022-2026 годы.

Об этом сообщил и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

"Несмотря на завершение программы "теплых кредитов" в 2020 году, мы инициировали ее продолжение в этом году. Кроме этого, мы имеем более комплексное решение. Агентством разработана концепция новой государственной целевой программы по энергоэффективности на пять лет, с 2022 по 2026 год. Эта программа будет расширенной. Она будет распространяться не только на население, но и на предприятия, учреждения, проекты по биоэнергетике", - подчеркнул Гура.

В рамках новой пятилетней программы участники смогут получить дешевые кредиты на энергоэффективные и "зеленые" цели. Это будет стимулировать их к активному инвестированию в проекты, чтобы оптимизировать энергопотребление, уменьшить расходы на традиционные энергоресурсы, термомодернизировать учреждения, стимулировать развитие электромобилей, переходить на альтернативные виды топлива.

Кроме выгоды для участников, программа даст толчок экономическим процессам: запуску проектов, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в бюджеты разных уровней.

На реализацию пятилетней программы предлагается предусмотреть 10 млрд грн.

Сейчас концепция программы проходит согласование с заинтересованными центральными органами исполнительной власти.

Гура также напомнил, что в этом году для индивидуальных частных домохозяйств будут действовать "теплые кредиты". По условиям программы население сможет привлечь средства не только на меры по утеплению, но и на smart-metering, системы накопления энергии и електрозарядкы для электромобилей.