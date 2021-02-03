"Энергоатом" заказал теплообменники для Южно-Украинской АЭС за 33 миллиона

ГП "НАЭК "Энергоатом" 29 января по результатам тендера заказало ООО "Энергобезопасность Групп" оборудование для Южно-Украинской АЭС на 32,94 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

Как сообщается, в апреле-мае поставят оборудование производства ПНВФ "Анкор-Теплоэнерго" для реконструкции системы охлаждения генератора 1000 МВт с переводом на замкнутую систему охлаждения газоохладителей турбогенератора энергоблока №2, передают Наші гроші.

Сейчас эта система работает по разомкнутому контуру, что ведет к загрязнению газоохладителей, снижению их охлаждающей способности и вынужденной разгрузки энергоблока. В замкнутый контур перейти не позволяет небольшая площадь поверхности охлаждения существующих теплообменников ТНВ 1200-6-111-20-ГЦ-1, которая обеспечивает номинальный тепловой режим только при температуре воды ниже 15°С. Поэтому в систему хотят дополнительно интегрировать четыре пластинчатых теплообменника, которые более приспособлены к таким условиям работы.

Оборудование с годовой гарантией оплатят в течение 120 рабочих дней после поставки.

Стоимость договора на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 33,96 млн грн.

Компания "Dimida Sp.z.o.o." (Польша) жаловалась на слишком короткий срок поставки и отсрочку оплаты. Заказчик продлил срок поставки, однако не согласился на аванс.

Единственным конкурентом был другой дилер того же производителя "Анкор-Теплоэнерго" - киевское ООО "Далгакиран Компрессор Украина". Основателем фирмы-соперника есть турецкое АО "Далгакыран Макина Санаи Ве Тиджарет Аноним Ширкетии" и киевлянин Вячеслав Динков, что ранее владел ООО "Промэнергооборудование" из Черноморска Одесской области.

Столичная "Энергобезопасность Групп" Александра Мазурка и Вадима Иванова имеет европейское представительство - фирму "ES Group Europe s.r.o." (Чехия), которая сотрудничает с "Westinghouse Electric Germany GmbH", "Areva GmbH", "Skoda JS", "Ahlberg Cameras AB" и другими.

Всего с 2016 года победитель получил подрядов только "Энергоатома" на 82,38 млн грн.

Отмечается также, что НАБУ расследует возможное хищение средств на закупках оборудования для АЭС. По мнению следствия, в 2018-2019 годах служащие "Энергоатома", злоупотребляя своим служебным положением и в нарушение закона "О публичных закупках", во время тендеров заключили с рядом фирм контракты на закупку оборудования для АЭС Украины по ценам, завышенным на 600,08 млн грн. Речь идет о "ES Group Europe s.r.o." и еще ряде компаний.