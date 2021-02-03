Аэропорт Берлина закроет терминал для лоукостов

Аэропорт "Берлин Бранденбург" закроет терминал 5 для лоукостов на месте бывшего аэропорта "Шенефельд" из-за отсутствия пассажиропотока.

Все авиакомпании до 22 февраля постепенно переведут в основной терминал 1, который оснащен телетрапами и обслуживает классических авиаперевозчиков, передает avianews.com.

Данная мера позволит воздушным воротам сэкономить в течение года 25 млн евро.

Также в рамках мер по экономии средств аэропорт не намерен пока открывать уже построенный и готовый к работе терминал 2 и рассматривает возможность прекращения использования одной из двух параллельных взлетно-посадочных полос.

В 2021 году воздушные ворота рассчитывают обслужить 10 млн пассажиров, тогда как в докризисный 2019 год берлинские аэропорты приняли и отправили 35,6 млн человек.

По оптимистическим прогнозам, "Берлин Бранденбург" сможет достичь докризисного уровня в 2023 году, пессимистический прогноз предусматривает восстановление трафика только к 2027 году.

Новый аэропорт Берлина открыли в октябре 2020 года. Он стал единым аэропортом Германии и объединил новый аэродром и старый аэропорт "Шенефельд". Аэропорт "Тегель" при этом был закрыт для приема самолетов.