Безос покинет пост главы Amazon

Главный исполнительный директор крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос объявил об уходе с этого поста в третьем квартале 2021 года одновременно с публикацией финансовых показателей компании за четвертый квартал, которые оказались рекордными.

Так, выручка компании впервые превысила $100 млрд, а прибыль достигла максимума по итогам третьего квартала подряд. Безос заявил, что это создает оптимальные условия для смены руководства, передает Интерфакс-Украина.

Безос останется исполнительным председателем совета директоров компании.

Новым CEO компании станет нынешний руководитель облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) Энди Джесси, который работает в Amazon с 1997 года.

Amazon в четвертом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое - до $7,22 млрд, или $14,09 в расчете на акцию, по сравнению с $3,27 млрд, или $6,47 на акцию, за аналогичный период 2019 года. Операционная прибыль выросла до $6,9 млрд с $3,9 млрд.

Выручка подскочила на 44% и достигла $125,6 млрд против $87,4 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 42%.

По итогам всего 2020 года компания увеличила чистую прибыль до $21,3 млрд, или $41,83 в расчете на акцию, по сравнению с $11,6 млрд, или $23,01 млрд, в предшествующий год. Операционная прибыль повысилась до $22,9 млрд с $14,5 млрд. Выручка поднялась на 38% - до $386,1 млрд.

Amazon прогнозирует, что в первом квартале выручка будет находиться в диапазоне от $100 млрд до $106 млрд (рост на 32,5-40,5% в годовом выражении), сообщается в отчетности.

Безос выразил уверенность, что Джесси, который работает в Amazon почти так же долго, как и сам основатель компании, будет выдающимся руководителем. Он напомнил, что история Amazon началась 27 лет назад, когда онлайн-ритейлер был только идеей, у него не было имени, и самый частый вопрос, который ему доводилось слышать, было "а что такое интернет?"

Безос сообщил, что в новой должности намерен сосредоточиться на новых продуктах Amazon и на разработке инициатив на ранней стадии. По его словам, руководство компанией, в которой работают 1,3 млн человек и которая обслуживает сотни миллионов людей и предприятий, поглощает все его силы. После смены должности он рассчитывает, что у него появится больше времени на другие проекты - благотворительный фонд Day 1 Fund, экологический Bezos Earth Fund, аэрокосмический проект Blue Origin, газету The Washington Post и "другие увлечения".