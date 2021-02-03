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Azur Air Ukraine ввела онлайн-регистрацию с бесплатным выбором мест

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Azur Air Ukraine ввела онлайн-регистрацию с бесплатным выбором мест

Авиакомпания Azur Air Ukraine ввела онлайн-регистрацию на свои рейсы с возможностью бесплатного выбора мест.

Об этом рассказали avianews.com в авиакомпании.

Как сообщается, онлайн-регистрация открывается за 20 часов и закрывается за 4 часа до времени вылета по расписанию.

"Пассажир может выбрать место, которое доступно во время онлайн-регистрации, бесплатно. Со временем мы планируем начать продажу мест повышенной комфортности", - отметили в авиакомпании.

Воспользоваться новой услугой сможет большинство путешественников при вылете из аэропортов "Борисполь", "Львов" и "Запорожье".

Исключение составят пассажиры с инвалидностью, дети без сопровождения и пассажиры с животными. Им по-прежнему придется проходить регистрацию только в аэропорту.

При этом для всех категорий путешественников получение посадочных талонов на стойке регистрации в терминале останется бесплатным.

Пройти регистрацию на рейс дистанционно можно на сайте Azur Air Ukraine. Для этого необходимо ввести фамилию пассажира и номер билета, который начинается на 761.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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