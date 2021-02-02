Зеленский ввел санкции против телеканалов Медведчука

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 февраля, которым введены санкции против телеканалов, близких к Виктору Медведчуку.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №43/2021 от 2 февраля обнародован на сайте главы государства.

"Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Согласно решению СНБО, санкции введены по предложению Верховной Рады прошлого созыва, согласно постановлению №2589 от 4 октября 2018 года.

В частности, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!", который известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Среди прочего, введенные ограничения предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.

Также запрещен ввоз или вывоз валютных ценностей, ограничена выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, а также запрещена передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, в санкционный список внесены юридические лица: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новини 24 години", ООО "Новые коммуникации".

На первые шесть юрлиц оформлены лицензии на вещание телеканала "112 Украина", ООО "Новини 24 години"указано в структуре собственности телеканала NewsOne, а ООО "Новые коммуникации" – телеканала ZIK.

Cанкции введены сроком на 5 лет, среди прочего они подразумевают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом и прекращение предоставление услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм и использования телекоммуникационных сетей.