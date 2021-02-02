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DCH Ярославского купила интернет-магазин одежды LeBoutique

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DCH Ярославского купила интернет-магазин одежды LeBoutique

Группа DCH Александра Ярославского приобрела у частных инвесторов 100% корпоративных прав интернет-магазина одежды LeBoutique.

Как сообщает пресс-служба DCH, финансовым советником со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания Soul Partners.

Стоимость сделки не разглашается.

Cогласно данным госреестра юрлиц, сейчас конечным бенефициарным владельцем ООО "Ле Бутик" через ПАО "ЗНВКИФ "Смарт Капитал" уже указан Александр Ярославский.

Ранее собственником фирмы значился основатель интернет-площадки Роман Онищенко черед ЧП "Сиайэс-вордвайд трейдтинг ТОВ".

Сам Онищенко в 2018 году оценивал оборот LeBoutique в $50 млн в год, площадка входила в тройку самых посещаемых украинских интернет-магазинов одежды. 

Автор: Михайло Орлюк
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