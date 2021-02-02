Продажи новых коммерческих автомобилей выросли в январе вопреки локдауну

Первичную регистрацию в январе 2021 года получил 901 новый коммерческий автомобиль, что на 6% больше, по сравнению с январем 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром".

По данным ассоциации, среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которые заняли 22% этого сегмента автомобильного рынка.

При этом по сравнению с январем 2020 года регистрации новых коммерческих автомобилей Renault увеличились почти на 36% – до 202 единиц.

На втором месте Peugeot – 97 машин (+8% относительно января 2020 года), на третьем Fiat – 90 автомобилей (-36%). Четвертый результат – у МАЗ (89 авто, +22%), замыкает пятерку лидеров месяца Ford (84 авто).

Как сообщалось, количество регистраций новых легковых автомобилей в Украине в январе 2021 года составило 5,7 тыс., что на 19% меньше, по сравнению с январем 2020 года.

Значительное падение регистраций новых автомобилей в "Укравтопроме" поясняли прежде всего действием усиленных карантинных ограничений в работе автосалонов, которые действовали с 8 по 25 января.