Imperial Тobacco проиграла суд по делу о штрафе на 460 миллионов

Северный апелляционный хозяйственный суд 2 февраля отклонил жалобу компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" на решение Антимонопольного комитета (АМКУ) о наложении штрафа за совершение антиконкурентных согласованных действи1 на общую сумму 460 млн грн.

Как сообщает пресс-служба "Империал Тобакко", компания планирует оспорить решение апелляционного суда.

"Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" продолжат защищать свои права и обжалуют решение апелляционного суда в Верховном суде. Кроме того, компании параллельно готовятся к передаче дела в Международный инвестиционный арбитраж", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, "Империал Тобакко Юкрейн" на 292 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" – на 167 млн ​​грн.

20 июля 2020 Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года, которым компании были наложены штрафы за нарушение конкурентного законодательства на общую сумму почти 460 млн грн. 23 июля они выплатили штраф.