Запасы угля на складах ТЭС остаются критическими, – "Укрэнерго"

Запасы угля на складах ТЭС остаются критическими, для покрытия дефицита электроэнергии продолжают работать блоки ТЭС государственного "Центрэнерго" на газе, а также осуществляется импорт.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", ТЭС за неделю с 25 по 31 января произвели 0,91 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 6,2% меньше, чем неделей ранее (0,97 млрд кВт-ч).

Для покрытия нагрузки в течение недели в работе были включены блоки ТЭС ПАО "Центрэнерго" (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ)

"Однако, продолжает оставаться критической ситуация с запасами угля на складах ТЭС. В частности, по состоянию на 31 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раза – до 436,8 тыс тонн, из них газового угля – в 7,3 раза, до 293 тыс. тонн, антрацитового – в 2,6 раза, до 143,8 тыс. тонн", – подчеркивается в сообщении.

При этом "Укрэнерго" отмечает, что около 48% запасов угля сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской.

ГЭС за указанную неделю выработали 129,7 млн кВт-ч электроэнергии, что на 9,6% меньше показателя прошлой недели (143,2 млн кВт-ч).

Производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) за неделю составил 1,61 млрд кВт-ч, что на 6,6% меньше показателя предыдущей недели (1,73 млрд кВт-ч).

Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси за текущую неделю осуществлялся в течение всей недели с суточными объемами от 9,9 млн кВт-ч (25 января) до 12,3 млн кВт-ч (30 января) и составил суммарно 2,5% от общего электропотребления.

За 1 февраля импорт электроэнергии из Беларуси составил около 10 млн кВт-ч.

Импорт электроэнергии в торговую зону "остров Бурштынской ТЭС" в течение недели составил 31,8 млн кВт-ч, из которых 28,3 млн кВт-ч – из Словакии, 2,7 млн кВт-ч – из Венгрии и 0,8 млн кВт-ч – из Румынии.

"Импорт электроэнергии из России и Молдовы на прошлой неделе отсутствовал. Однако, начиная с понедельника, 1 февраля, восстановился импорт электроэнергии из России. Общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт-ч", – отмечается в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, 2 февраля после аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК "Укрэнерго" повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно "Укрэнерго" обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.