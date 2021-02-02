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Табачный монополист "Тэдис" отменил рекордный штраф на 3,4 миллиарда через суд (обновлено)

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Табачный монополист

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) и признал недействительным ранее принятое решение АМКУ о наложении на табачного дистрибьютора штрафа 3,4 млрд грн.

"Сегодня Верховный суд поставил точку в споре "Тедис Украина" и Антимонопольного комитета Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 млрд грн", – говорится в пресс-релизе компании.

В компании уточнили, что своим решением Верховный суд отменил решения первой и апелляционный инстанции и принял новое решение, которым удовлетворил иск "Тедис Украина" о признании недействительным решения АМКУ в части, касающейся компании.

"Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Верховного суда подтвердила решение в пользу "Тедис Украина".

В суде уточнили, что коллегия судей Кассационного хозяйственного суда пришла к выводу, что АМКУ, который наложил штраф за согласованные действия сразу на группу компаний, должен был обязательно доказывать вину каждого из субъектов в каждом отдельном случае. При этом суд не проверял фактические обстоятельства выдвинутых АМКУ обвинений.

"Принимая во внимание невозможность привлечения любого лица к ответственности на основании решений Антимонопольного комитета по другим делам (не имеющим преюдициального значения), без обязательного доказательства вины в каждом отдельном случае (в каждом деле) и учитывая ошибочность юридической квалификации действий ООО "Тедис Украина", Верховный Суд удовлетворил иск", – сказано в сообщении ВСУ.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе последняя компания была оштрафована на 3,4 млрд грн. 

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Кто бы мог подумать, что портновские судейки и зеленая сопля будут подыгрывать кацапсклму монополисту на рынке Украины. Никогда такого не было, и вот опять.
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02.02.2021 21:53
+4
ТЕПЕРЬ НАДО СУДЕЙ СУДИТЬ !)
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03.02.2021 02:41
+1
терпіння людей не безкінечне !!!
вознесеннський епіцентр цьому підтвердження...
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02.02.2021 20:38
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терпіння людей не безкінечне !!!
вознесеннський епіцентр цьому підтвердження...
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02.02.2021 20:38 Відповісти
Кто бы мог подумать, что портновские судейки и зеленая сопля будут подыгрывать кацапсклму монополисту на рынке Украины. Никогда такого не было, и вот опять.
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02.02.2021 21:53 Відповісти
Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) и признал недействительным ранее принятое решение АМКУ о наложении на табачного дистрибьютора штрафа 3,4 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net/n3245594

Верховний Суд тепер поводить себе як продажна шльондра ?
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Той кацапський Тедіс надо нафіг ліквідувати, розбивши на 10 частин Табачный монополист "Тэдис" отменил рекордный штраф на 3,4 миллиарда через суд - Цензор.НЕТ 5848
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02.02.2021 23:18 Відповісти
ТЕПЕРЬ НАДО СУДЕЙ СУДИТЬ !)
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03.02.2021 02:41 Відповісти
пока судьи не будут боятся реально за свою ЖИЗНЬ-никакие реформы не будут успешными. Суды за деньги принимают любые решения, даже в ущерб государству и никак абсолютно юридически это не исправить.
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03.02.2021 11:19 Відповісти
только массовые расстрелы спасут страну. начать предлагаю с судейской мафии.
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03.02.2021 11:53 Відповісти
пока все радовались что Вошька "победил" каналы мертвечука
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03.02.2021 12:46 Відповісти
нужны санкции.
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03.02.2021 12:51 Відповісти
А судьи кто и кому на Украине -русси живется хорошо?-Бандитской власти.
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03.02.2021 13:56 Відповісти
Хорошо занесли, как и Тупарю
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03.02.2021 14:36 Відповісти
 
 