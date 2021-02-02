"Слуга народа" начала сбор подписей за отставку вице-премьера Уруского

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра- министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом на брифинге сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности", – сказал депутат.

По словам главы комитета, только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку Уруского .

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", – добавил Наталуха.

Как сообщалось, 16 июля 2020 года Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.