Украина и Дания внесли изменения в конвенцию об избежании двойного налогообложения

Министр финансов Сергей Марченко подписал Протокол о внесении изменений в конвенции между правительствами Украины и Королевства Дании об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений касательно налогов на доходы и имущество.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, изменения необходимы, чтобы привести положения конвенции в соответствие с Модельной конвенцией ОЭСР.

В частности, протокол обновляет перечень налогов, на которые распространяется конвенция, отменяет нулевую ставку налогообложения роялти в стране, где они возникают, при этом ставка налогообложения увеличена до 5%. Также документ расширяет возможности для налоговых органов Украины и Дании совершать обмен информацией и оказывать помощь во взимании налогов.

Кроме того, Конвенция дополнена статьей "Право на получение выгод", что ограничивает возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью любой операции является именно получение таких льгот.