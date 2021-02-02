Бывший глава Строительной инспекции пришел в прокуратуру после объявления в розыск

Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) во вторник прибыл со своими адвокатами в Киевскую городскую прокуратуру по делу о поддельном дипломе.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Интерфакс-Украина.

"Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время", – сообщила спикер прокуратуры.

Между тем, как сообщил экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев днем ранее в Facebook, он планировал во вторник явиться в прокуратуру с адвокатом. По его словам, дело против него ранее было закрыто судом.

"Подчеркиваю: я никогда ни от кого не скрывался и не собираюсь это делать. Я не позволю запятнать свое честное имя и буду отстаивать его на всех уровнях", – написал Кудрявцев.

Читайте также: Прокуратура объявила в розыск бывшего главу Строительной инспекции

Накануне пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что экс-руководитель ГАСИ был уведомлен о подозрении по факту пособничества в подделке официального документа и использовании его при назначении на должность, он также был объявлен в розыск.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные, а после его получения обратился в Минобразования с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины.

Также он использовал поддельный диплом при назначении на должность главы ГАСИ.

В Офисе генпрокурора отметили, что экс-чиновнику неоднократно сообщали о необходимости прибыть в орган предварительного расследования для участия в следственных и процессуальных действииях, однако он ни разу туда не явился. В связи с этим уведомление о подозрении экс-чиновнику было направлено по почте, он был объявлен в розыск.