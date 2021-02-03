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Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова (обновлено)

После аварийной остановки энергоблоков ТЭС, входящих в ДТЭК Рината Ахметова, системный оператор НЭК Укрэнерго повторно запросил аварийную помощь у ГПО "Белэнерго". Параллельно Укрэнерго обзванивает крупных потребителей, предупреждая о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни. ДОБАВЛЕН КОММЕНТАРИЙ ДТЭК.

Об этом сообщают собеседники БизнесЦензор в энергетическом рынке.

Укрэнерго подтвердила БЦ информацию о запросе аварийной помощи из Беларуси.

Согласно информации источников БЦ, 1-й энергоблок Запорожской ТЭС остановился в 00:38 2 февраля. Причиной аварийного останова персоналом назван "свищ в конвейерной шахте котла".

Эта авария не позволила диспетчеру Укрэнерго сбалансировать энергосистему в утренний пик потребления электроэнергии 2 февраля. Была запрошена аварийная помощь из Беларуси мощностью 500 МВт.

В 15:38 аварийный останов случился на 9-м энергоблоке "ДТЭК Кураховская ТЭС", что еще больше усугубило ситуацию.

Из-за этого запрос аварийной помощи был увеличен до 850 МВт.

Как сообщалось, в феврале запланирован коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси мощностью 300 – 500 МВт и из РФ мощностью 200 МВт.

Из-за низких температур в пики потребления Украина потребляет до 22,5 тыс. МВт.

В то же время, представители металлургических предприятий сообщают, что Укрэнерго оповестило их о возможной необходимости снизить потребление в ближайшие дни.

Как известно, в случае дефицита электроэнергии Укрэнерго применяет График планового ограничения мощности для крупных потребителей.

Если с помощью этого инструмента не удается сбалансировать систему, вводится График аварийного отключения потребителей. То, что в Украине называют "веерными отключениями".

Ранее, 18 января Беларусь оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.

30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) подписали договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.

Запасы угля на складах ТЭС в начале февраля вдвое меньше необходимого уровня.

О причинах "угольного кризиса" читайте в материале БЦ "Чому Україна залишилась без вугілля посеред зими".

Позиция ДТЭК относительно аварийных отключений энергоблоков:

Тепловая генерация ТЭС ДТЭК Энерго работает полным составом оборудования. 2 февраля произошло аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС по причине повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.

Энергетики оперативно приступили к устранению технологического нарушения и по завершению ремонта энергоблоки будут готовы к работе в энергосистеме.

Обращаем внимание, что такое технологическое нарушение – нередкое явление для любой тепловой генерации, а особенно в период высокой нагрузки.

Для того, чтобы сбалансировать систему ДТЭК досрочно вывел из ремонта энергоблок №10 Криворожской ТЭС. Кроме того, по команде НЭК "Укрэнерго" оперативно были включены в сеть энергоблоки №9 и №12 Бурштынской ТЭС и № 7 Добротворской ТЭС, хотя их работа не была предусмотрена графиком нагрузки.

При этом энергоблоки Добротворской и Бурштынской ТЭС работают в системе по балансирующему рынку, где долг НЭК "Укрэнерго" перед ТЭС ДТЭК по состоянию на 1 февраля уже превысил 2 млрд грн.

От БизнесЦензор:

В то же время долг группы ДТЭК перед Укреэнерго за тариф на передачу, в том числе при экспорте электроэнергии, также составляет около 2 млрд грн.

Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова 01
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Топ коментарі
+18
Странная система: косячит Ахметов, а помощь просит страна. Не умеешь управлять -забрать назад в госсобственность. Ну или сам решай свои проблемы лишь бы выдавал электричество в положеных объемах. Не справляешься - забрать.
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02.02.2021 18:21
+12
Как то странно получается запысы угля меньше в 2 раза положенных,значит в полную мощность работать не собирались, а когда оключается блок на АЭС, тут же отклбчается блок на ДТЭК, типичный шантаж для поднятия цены на э/э.
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02.02.2021 18:33
+12
Треба веєрно саджати алігархів і все буде працювати. Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова - Цензор.НЕТ 5328
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02.02.2021 18:40
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Эх! не успели отьединить энергосистему!Придурки....
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02.02.2021 17:42 Відповісти
Странная система: косячит Ахметов, а помощь просит страна. Не умеешь управлять -забрать назад в госсобственность. Ну или сам решай свои проблемы лишь бы выдавал электричество в положеных объемах. Не справляешься - забрать.
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02.02.2021 18:21 Відповісти
Я бы четвертовал чиновников, продавших ахметову госсобственность. И начинать нужно с кучмы.
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03.02.2021 09:00 Відповісти
Как то странно получается запысы угля меньше в 2 раза положенных,значит в полную мощность работать не собирались, а когда оключается блок на АЭС, тут же отклбчается блок на ДТЭК, типичный шантаж для поднятия цены на э/э.
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02.02.2021 18:33 Відповісти
Треба веєрно саджати алігархів і все буде працювати. Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС Ахметова - Цензор.НЕТ 5328
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02.02.2021 18:40 Відповісти
На ПАЛЮ!
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02.02.2021 20:15 Відповісти
к сожалению они с властью в одной упряжке, так шо сажать некому
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03.02.2021 12:07 Відповісти
Енергетичний баланс країни складено не правильно та з корупційними інтересами. Замість того щоб тримати необхідну потужність за рахунок власних АЕС створені умови для значних економічних збитків багатьох підприємств.
Чого не звільняють відповідальних за це ганебне становище чиновників НКРЕКП?
Створюється прецедент "бий своїх щоб чужі лякались", енергоатом **********, збанкрутують, приватизують за копійки, вгадайте хто!?
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02.02.2021 18:59 Відповісти
Кого посадили?
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02.02.2021 19:18 Відповісти
Что за чушь об остановке блока ЗАЕС 2.02.21, 1 блок в ремонте с 23.01, все остальные в работе. Цифры открытые.
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02.02.2021 19:37 Відповісти
Не ЗаАЕС, а ЗаТЕС (у статті все вірно).
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02.02.2021 22:50 Відповісти
Колись такі речі називались диверсія....
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02.02.2021 20:01 Відповісти
Диверсія і є в чистому виді. Ця влада прийшла не для того, щоб будувати, а щоб руйнувати і обдирати. Тепер нищиться промисловість, накопичились великі борги за великі відсотки. Далі буде гірше.
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03.02.2021 08:16 Відповісти
Без сарказма- при Порохе такого не было. Закупаем свечи!
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02.02.2021 20:06 Відповісти
Ахметову не було сенсу шантажувати президента - акціонера ДТЕКу.
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02.02.2021 20:35 Відповісти
Ага. Саме тому виробництво електрики на АЕС дійшло до 58%, а частка ТЕС впала до рекордного рівня. При "акціонерові ДТЕКУ". ага. А коли прийшов в президенти пацан з народу, то АЕС стали масово прикривати "не ремонти")))
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02.02.2021 21:55 Відповісти
Ахметова вже треба посадити. І ситуація з електроенергією буде в нормі.
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Казали ж "не плюй в колодязь..." Білорусь нам ніколи не була ворогом. Певна, якби там стала тіхановська, то була б така сама руїна,
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03.02.2021 08:21 Відповісти
А куди пропала "Зелена" енергія? Вона ж мала забезпечити енергетичну незалежність. В неї ж вже більше потужності чим в теплової.
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02.02.2021 21:35 Відповісти
Ви жартуєте? Теплові потужності - більше третини загальних.
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02.02.2021 21:56 Відповісти
Ахметов того і хоче, щоб працювали його дзеркала. Бо зелена енергія у три рази дорожча за теплову. Тому він і вуглем для своїх ТЕС не запасався. Це, дійсно, шантаж, за який в умовах війни треба було б його розстріляти.
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02.02.2021 22:21 Відповісти
Неважно, чого хоче Ахметов, у нього хазяїн у кремлі сидить.
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03.02.2021 08:26 Відповісти
Если такое происходит, то нужно всех к чертям уволить! Украина способна не только себя обеспечить электричеством, а и экспортировать! А если такое происходит, то менеджмент полные бездари без умения и понимания, что делать. А это значит всех к чертям уволить!!!
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02.02.2021 23:29 Відповісти
Нужно увеличить сотрудничество с США по постройке в Украине мини АЭС подземных - они безопаснее намного.
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02.02.2021 23:31 Відповісти
А где наша гребанная "зеленка" ???? которая год кричит, что ей денег не платят,,,,,,, а где ее помощь в спасении всей Украины от блэк-аута?????
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03.02.2021 00:09 Відповісти
Зеленая по 7 гривен КВТ - купи...
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03.02.2021 12:27 Відповісти
Зебилы ставят Украину на колени перед московией! Хватит ли места в Ростове для всех этих выродков?
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03.02.2021 00:23 Відповісти
Если не умеет Рыжий таракан ,обеспечить бесперебойное предоставление электричества ,надо национализировать обратно все ТЭС ,а козла под суд 😡😡😡
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03.02.2021 08:48 Відповісти
Смотрите - цена атомной електроэнергии 67 копеек за киловат....Цена ТЭЦ Ахметова в 2-3 раза дороже.....Я бы покупал в Белорусси дешевую пусть Ахметов лапу сосет.....Или модернезирует свои ТЭЦ или ЗАКРЫВЕТ.....Это его проблемы...Хватит уже переплачивать этим олигархам....
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03.02.2021 11:38 Відповісти
И после этого ДТЭК будет утверждать что они не монополисты ???
АМКУ вообще работает или в ДТЭК на з/п?
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03.02.2021 13:52 Відповісти
Молодец Лукашенко. Держит Беларусь в порядке. Если бы пришли тихановская и К, то все на металлолом распродали бы. И было бы как у нас.
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03.02.2021 15:02 Відповісти
воу воу, но ведь БРЭЛЛ скоро отпилят от украины, надо ахметову фитиль вставить, что бы оборудование в порядок привел
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03.02.2021 15:05 Відповісти
 
 