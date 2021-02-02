Армения разместила евробонды на $750 миллионов под 3,9% годовых

Армения завершила размещение 10-летних еврооблигаций на сумму $750 млн.

Об этом сообщил председатель Центрального банка страны Мартин Галстян, передает Интерфакс-Украина.

"Размещены 10-летние еврооблигации на $750 млн под 3,875%", – сказал Галстян.

Организаторами размещения выступали JPMorgan, Citi и HSBC.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,375-4,5%, в ходе сделки он был снижен до 3,875-4%. Спрос на долговые бумаги Армении в ходе сбора заявок превышал $2,9 млрд, по финальной ставке он составил $2,5 млрд.

Предыдущий раз Армения выходила на рынок евробондов в сентябре 2019 года, разместив 10-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 4,2% годовых.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,25% годовых, что стало рекордно низким показателем.