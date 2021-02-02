Рада упростила переоформление аренды земли для застройщиков

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0850 во втором чтении и в целом проголосовали 297 народных депутатов. Документ находился на рассмотрении парламента с 2015 года.

Законом установлен "автоматический" переход прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на ней здание или сооружение к новому владельцу имущества.

При этом законом устанавливаются сроки для обращения приобретателя дома к собственнику земельного участка с предложением передать ему в пользование соответствующий земельный участок (10 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости), а также сроки для расторжения предыдущего и заключения нового договора с владельцем такого земельного участка (не позднее 30 дней со дня государственной регистрации права собственности на объект недвижимости).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ призван в том числе урегулировать переход права аренды земли при смене собственника объекта незавершенного строительства.

В частности, авторы законопроекта отмечают, что для осуществления застройки оформление права на земельный участок является необходимым условием. Таким образом, если объект незавершенного строительства был передан другому лицу (продан, унаследован т.п.), то без переоформления прав на землю (в том числе права аренды), осуществления строительства будет незаконным.

В то же время сейчас нарушения, связанные с несоблюдением требований о переходе прав на земельный участок вследствие перехода права собственности на недвижимость, могут стать основанием для признания договора аренды недействительным. В частности, местные власти сейчас могут расторгнуть такой договор аренды и не обязаны заключать новый.