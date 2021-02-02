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Паспорта в приложении "Дія" принимают 10 украинских аэропортов

Новини БізнесЦензор Технології Транспорт

Паспорта в приложении

Десять украинских аэропортов принимают цифровые паспорта в приложении "Дия".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Telegram-канале. 

Е-паспорта теперь принимают в аэропортах: "Борисполь", "Запорожье", "Ивано-Франковск", "Киев", "Львов", "Николаев", "Одесса", "Харьков", "Херсон" и "Днепропетровск".

Глава Мининфрастурктуры пояснил: чтобы воспользоваться цифровым паспортом, по прибытию в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности пассажир должен открыть на смартфоне приложение "Дыя" и показать экран для считывания QR-кода. После этого будет разрешено совершить полет.

Напомним, положение, котрое позволяет украинцам совершать внутренние перелеты с помощью паспортов в приложении "Дія", Кабинет министов утвердил еще в сентябре 2020 года. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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