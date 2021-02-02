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Глава Нацбанка анонсировал создание специального финансового суда

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Глава Нацбанка анонсировал создание специального финансового суда

Украина и Международный валютный фонд ведут переговоры о создании специального финансового суда для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемный неработающих кредитов (NPL).

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил в интервью Reuters.

"Мы начали дискуссию об этом с миссией МВФ", – сказал Шевченко.

По словам главы Нацбанка, такой судебный орган должен обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые иногда не могут вернуть свои займы ввиду коррумпированности судебной системы, а также способствовать снижению доли проблемной задолженности с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

"Именно поэтому мы сейчас обсуждаем вариант создания специализированного суда или судебной палаты в Украине, которая будет рассматривать вопросы между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций", – уточнил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что сокращение обхема проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины, более половины которой сейчас остается в руках государства.

Как сообщалось, ранее Шевченко заявил, что НБУ ожидает получить в текущем году от МВФ три транша на сумму в около $2,2 млрд. 

Напомним, сейчас в Украине продолжается работа миссии МВФ. В конце января ее работа была продлена еще на 10 дней.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Reuters


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каких судов еще не хватает?
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02.02.2021 17:19 Відповісти
І туди одразу ж перевезти суддів вовків.
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02.02.2021 17:27 Відповісти
И что он будет раследовать этот ссут? "Плохие" выданные кредиты банками своим собственникам и менеджерам,как Фирташу и Коломойскому и многим другим?, так это проблемы банков, правда убытки вкладчиков вседа финансирует государмтво из бюджета или будет раследовать финансовую пирамиду по ОВГЗ, которую организовали тот же НБУ и Мин.фин. если даже "не лопуху" не дали там красть в полном объме, только на дорогах.Так результат раследовпния известен за раннее , как буддто у нас нет налоговой, КРу,счетной палаты, прокуратуры, НАБУ проблема, что их назначают одни и те же люди и партии и они между собой не конкурируют, а рука руку моет.
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02.02.2021 18:22 Відповісти
а чому б і ні? Спочатку "виші" продають дипломи, а потім цих (погане слово на букву д.) потрібно працевлаштовувати .
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02.02.2021 19:56 Відповісти
Это имеет смысл только в случае,мечом судить будут нанятые иностранные судьи. Так сделали в Казахстане и даже поменяли под это Конституцию.
А если останутся наши судьи, то нет смысла. Просто тасовка колоды.
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03.02.2021 00:01 Відповісти
 
 