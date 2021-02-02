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Рада отдаст формирование цен на ремонт дорог Министерству инфраструктуры

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Транспорт

Рада отдаст формирование цен на ремонт дорог Министерству инфраструктуры

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования при строительстве автомобильных дорог общего пользования".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2234 в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, существующая система ценообразования в строительстве является устаревшей и зарегулированной. Следовательно при строительстве дорог необходимо обосновывать каждую составляющую расходов (с указанием марки машины, количества работников, уровня заработной платы, прибыли и т.п.), что требует подготовки целого ряда документов в бумажном виде.

"Такой трудоемкий процесс формирования договорной цены ограничивает доступ подрядчикам к рынку строительства. Кроме того, проблему обостряют те факты, что у дорожно-строительных компанияй отсутствует заинтересованность в применении инновационных материалов (технологий) и уменьшении расходов", – считают авторы документа.

В связи с этим законопроектом предлагается вывести работы по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользователя из-под действия установленных сметных норм и нормативов по ценообразованию в строительстве.

Вместо этого предложено установить, что стоимость нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования определяется на основании методик и правил, утвержденных Министерством инфраструктуры.

Автор: Михайло Орлюк
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