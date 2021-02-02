Украинцы сократили чистую покупку валюты в январе до $16 миллионов

Объем покупки населением наличной валюты в январе 2021 года превысил объем продажи на $15,8 млн.

Согласно отчетности Национального банка Украины, в январе 2021 года украинцы продали валюты на 34% меньше по сравнению с декабрем 2020 года, что составило $1,07 млрд в эквиваленте, а покупка сократилась на 36,5% – до $1,09 млрд в эквиваленте, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, объем продажи населением безналичной валюты в январе 2021 года превысил объем покупки на $69,26 млн. В частности, в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года украинцы сократили продажу безналичной валюты на 22,7% – до $280 млн в эквиваленте, а покупка сократилась в 1,6 раза – до $210,8 млн в эквиваленте.

Как сообщалось, объем покупки населением наличной валюты в декабре 2020 года превысил продажу на $84,6 млн. При этом продажа валюты выросла на 23% – до $1,62 млрд, а покупка – на 18%, до $1,71 млрд, что стало рекордным объемом по крайней мере с 2015 года.

по итогам 2020 года объем продажи ($15,95 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между которыми составила $1,1 млрд.