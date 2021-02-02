В Николаевской области подожгли гипермаркет сети "Эпицентр" (обновлено)

В пгт. Первомайск в одноэтажном здании ТЦ "Эпицентр" возник пожар.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение о пожаре поступило на "горячую линию" во вторник, 2 февраля, в 12:57.

По данным ведомства, над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана "Подгородняя".

На место также направлены дополнительные пожарные команды из соседних населнных пунктов.

"Ориентировочная площадь и причина устанавливается. Проведена эвакуация персонала и посетителей. По предварительным данным, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе "Эпицентра", причиной пожара в торговом центре в Первомайске стал умышленный поджог, передает Интерфакс-Украина.

По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из зашедших в здание мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их.

"Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции", – указали в пресс-службе сети.

По ее данным, второй злоумышленник скрылся и его разыскивают правоохранители.

В свою очередь Нацполиция в Николаевской области подтвердила, что правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра.

"Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором", – сообщили в полиции.

В настоящее время преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции.

Следователи полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.