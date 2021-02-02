БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1042 відвідувача онлайн
Новини Влада
853 1
ВР (2527) Нікарагуа (1) парламент (1802) санкції (3439)

Рада утвердила введение экономических санкций против Никарагуа

Новини БізнесЦензор Влада

Рада утвердила введение экономических санкций против Никарагуа

Верховная Рада приняла постановление об утверждении экономических санкций против Никарагуа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №4689 поддержали 322 народных депутатов.

Постановлением утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Республики Никарагуа", введенное в действие указом президента №41/2021 от 1 февраля. Сам этот документ пока не опубликован.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов во время своего доклада с трибуны парламента, 10 ноября 2020 года Республика Никарагуа осуществила недружественные действия по отношению к Украине, открыв "почетное консульство" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь, передает Интерфакс-Украина.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно обращалось к Министерству иностранных дел Никарагуа с требованием отменить это неправомерное решение, однако официальная Никарагуа игнорировала это обращение, сознательно пренебрегая официальным предостережением Украины. Указом президента Республики Никарагуа был назначен "почетный консул" в АР Крым Олег Белавенцев, которого 18 марта 2019 года Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной ради, ведение агрессивной войны против Украины и которому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", – отметил Данилов.

Он подчеркнул: такие действия являются грубыми нарушениями законодательства Украины и международного права.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всем табуреткам памятник при жизни... Хотя, зачем дважды выбрасывать деньги...
показати весь коментар
02.02.2021 14:49 Відповісти
 
 