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Рада ужесточит контроль за соблюдением норм весового контроля на дорогах

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Рада ужесточит контроль за соблюдением норм весового контроля на дорогах

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Принятие документа в первом чтении поддержали 308 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке, документ, в частности, законодательно закрепляет полномочия "Укртрансбезопасности" относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автодорогам транспортных средств, весовые и габаритные параметры которых превышают нормативы во время осуществления габаритно-весового контроля

Кроме того, предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм. В частности, вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото и киносъемки, видеозаписи, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме.

Так, со 100 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время с 1,7 тыс. грн до 17 тыс. грн) увеличивается штраф за предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов (в том числе международных) без оформления необходимых документов. Устанавливается также штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов за отказ от передачи уполномоченному лицу центрального органа исполнительной власти по безопасности на транспорт для проверки.

За превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм до 2% включительно при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения, или делящегося груза, документом установлен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 2% до 5% - 300; от 5% до 10% - 500; свыше 10%, но не более 20% - 1 тыс.; свыше 20%, но не более 30% - 2 тыс.; более 30% - 3 тыс.

Помимо этого, "Укртрансбезопасности" разрешается сопровождать транспортное средство, что имеет признаки нарушения норм весовых параметров на расстоянии не более 50 км к ближайшему месту взвешивания для осуществления габаритно-весового контроля, а кже запрета дальнейшего движения такого транспорта.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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