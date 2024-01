Нацкомиссия открыла дело против организатора собрания акционеров "Мотор Сичи" (обновлено)

Попытка созыва и проведения общего собрания акционеров АО "Мотор Сич" не соответствовала законодательству, в связи с этим открыто дело против их организаторов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"В рамках своих полномочий Комиссия провела соответствующие меры по адресу и во время, указанные в сообщении, в отношении организации так называемого общего собрания компании "Мотор Сич", но никаких действий, которые бы подтверждали намерения их законного проведения, не обнаружила. По результатам чего составлен соответствующий протокол нарушений", – сказано в сообщении.

НКРЭКУ напомнила, что организаторов собрания предупреждали, что их действия не нормам закона "Об акционерных обществах", а также нарушают права других акционеров этого общества.

"Начат процесс правоприменения против участников рынка. В отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал" Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения о проведении депозитарной деятельности", отмечается в сообщении.

В НКРЭКУ уточнили, что дело начато за осуществления информационного и организационного обеспечения проведения неправомерного общего собрания ПАО "Мотор Сич", а также за нарушение требований статьи 35 закона "Об акционерных обществах" о порядке информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров указанной компании.

В свою очередь в Dragon Capital отрицают нарушения при проведении собрания акционеров "Мотор Сичи".

"ООО "Драгон Капитал" не нарушало требований закона "Об акционерных обществах" и Положения о проведении депозитарной деятельности в части осуществления информационного и организационного обеспечения проведения общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" и действовало исключительно с целью обеспечения осведомленности своих депонентов, которые являются акционерами указанного общества, о процессах, происходящих вокруг него", – говорится в заявлении пресс-службы Dragon Capital.

В компании уточнили, что НКЦБФР были предоставлены объяснения по поводу своих действий.

Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского вместе с китайскими акционерами "Мотор Сич" планировали провести внеочередное собрание акционеров 31 января этого года, чтобы сменить набсовет компании.

Инициаторы собрания утверждали, что их поддерживают владельцы 80% акций "Мотор Сич", однако Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила о незаконности таких действия по проведению собрания, а СБУ 31 января проводила на месте заявленного собрания следственные действия.

Перед этим, 28 января, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.