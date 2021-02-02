Украина в январе ухудшила сальдо внешней торговли товарами на $360 миллионов, – торгпред

Экспорт товаров из Украины в январе 2021 года составил $3,93 млрд, что на $270 млн, или 5,6%, меньше, чем за аналогичный период 2020 года и связано с сокращением экспорта кукурузы, пшеницы, сои и шрота.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка в Facebook.

Импорт в минувшем месяце вырос на $90 млн, или на 2,16% по сравнению с январем 2020 года – до $4,21 млрд.

"Основная причина роста – топливные материалы (27 группа). Импорт в январе составил $1,01 млрд. Это на $170 млн, или 19,53%, больше, чем в январе прошлого года", – пояснил Качка.

С учетом этих данных позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе 2020 года в $80 млн сменилось негативным в январе 2021 года в $280 млн.