Гинер и Бабаков продали доли в VS Energy, – Герус

Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о выкупе Михаилом Воеводиным у Евгения Гинера и Александра Бабакова долей в группе VS Energy, имеющей активы в Украине в энергетическом, гостиничном, металлургическом и финансовом бизнесах.

Об этом Герус написал в Telegram.

"Таким образом, у VS Energy теперь только один акционер – Воеводин. А профинансировал это соглашение, выдав Воеводину кредит, один из самых богатых украинских олигархов", – сообщил Герус.

Как сообщалось, сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролировалась российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, были указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Согласно данным единого госреестра, в частности, сейчас указанные пять граждан Латвии и Германии владеют по 16,79% акций "Ривнеоблэнерго" (суммарно 83,95%). По состоянию на третий квартал 2020 года Washington Holdings B.V.(Нидерланды) принадлежало 83,33% акций "Ривнеоблэнерго".

Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.