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Запасы угля составляют 44% от минимального гарантированных, – Герус

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Запасы угля составляют 44% от минимального гарантированных, – Герус

По состоянию на конец января запасы угля составляли лишь 44% от необходимых минимальных гарантированных запасов.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram. 

"С декабря в Украине наблюдается тревожная тенденция, уменьшается количество запасов угля на складах. К концу января они составляли лишь 44% от необходимых минимальных гарантированных запасов", - сказал Герус.

По его словам, практически весь февраль будет держаться холодная температура, и только в некоторые дни будет -15 градусов.

"В таких условиях мы не можем нести риски, что какие-то компании не завезли уголь на свои склады", - отметил Герус.

Он напомнил, что в Украине 80% угольных электростанций - частные компании.

Ранее со ссылкой на статистические данные Министерства энергетики сообщалось, что запасы угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей составляют 578,7 тыс. тонн, что почти в два раза ниже необходимых.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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