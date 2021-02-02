Украина ожидает получить от МВФ три транша на $2,2 миллиарда, – НБУ

В 2021 году Украина ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на сумму в около $2,2 млрд.

Об этом в интервью Reuters заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 млрд SDR ($0,72 млрд) каждый. В этом году общая сумма (кредитов от МВФ) cоставит около $2,2 млрд. Остальное ожидаем в 2022 году", - сказал Шевченко, передает Укринформ.

Шевченко добавил, что сейчас идет работа миссии МВФ, и по результатам этой неделе будет понятнее, какие договоренности будут достигнуты.

По его словам, правительство планирует в 2021 году выпустить еврооблигации на сумму около $2,4 млрд.

"Появился новый оптимизм на международных рынках. Мы надеемся, что этот оптимизм НЕ обойдет Украину", - сказал глава НБУ.