Oxford Economics улучшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 4,3% по сравнению с 4,6% ВВП в декабрьском прогнозе, тогда как по итогам 2021 года, как и ранее, ожидается рост в 4% ВВП.

Об этом свидетельствуют материалы январского прогноза.

Аналитики также улучшили свои ожидания роста экономики Украины в 2022 году - 4,2% ВВП по сравнению с 3,3%, ВВП в декабре, передает Интерфакс-Украина.

При этом средний годовой курс гривни в 2021 году ожидается на уровне 28,7 грн/$1, тогда как в предыдущем прогнозе ожидания этого показателя были на уровне 29,1 грн/$1.

Согласно прогнозу Oxford Economics, инфляция по итогам 2021 года составит 6,9% (в минувшем году потребительские цены, по оценкам аналитиков, выросли на 3%).Аналитики также ожидают, что в текущем году показатель текущего счета операций вернется к дефициту, который составит 1,5% ВВП, тогда как в 2020 году профицит счета текущих операций достиг 3,9% ВВП.