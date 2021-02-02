БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
991 відвідувач онлайн
Новини ФінансиТранспорт
330 0
безпека (107) дороги (1472) Кабмін (7237) фінансування (1716)

Кабмин выделил 2,4 миллиарда на безопасность дорожного движения

Новини БізнесЦензор Фінанси Транспорт

Кабмин выделил 2,4 миллиарда на безопасность дорожного движения

В 2021 году на реализацию Государственной программы повышения безопасности дорожного движения правительство предусмотрело 2,4 млрд грн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

"Одним из наших приоритетов продолжает быть Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения. Наша цель - снизить уровень смертности в результате ДТП минимум на 30% до 2024 года и на 50% - к 2030 году", - написал Криклий.

Он отметил, что сейчас можно увидеть уменьшение количества ДТП в три раза в первых местах, где были установлены камеры автофиксации. Также благодаря закупке новых машин для ГСЧС уменьшилось время прибытия с 35 до 13 минут на место аварии.

В этом году на программу повышения уровня безопасности дорожного движения правительство выделило 2,4 млрд грн.

"Наши основные направления - создание дорожной инфраструктуры, приобретение для МВД оборудования для контроля соблюдения ПДД и борьба с перегруженными фурами, так как плохая дорога является одной из причин ДТП", - рассказал Криклий.

В частности, будет сделано:

  • устроены 20 кольцевых развязок;
  • ликвидированы 5 мест концентрации ДТП;
  • установлены 300 демпферных систем;
  • освещены 400 пешеходных переходов;
  • построены 5 пешеходных переходов в разных уровнях;
  • установлено 60+ комплексов Weigh-in-Motion;
  • оборудованы 5 площадок для остановки перегруженных фур.

Будет закуплено:

  • 10 передвижных устройств для взвешивания;
  • 125 комплексов автоматической фиксации;
  • 10 дорожных лабораторий и техстанций;
  • 150 "фантомов".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 