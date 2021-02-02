"Укравтодор" стал крупнейшим получателем средств из Фонда борьбы с COVID-19

В 2020 году объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 составлял 78,40 млрд грн из 80,9 млрд грн. В том числе по общему фонду использовано 63,7 млрд грн из выделенных 72 млрд грн, специального фонда 2,8 млрд грн из выделенных 6,4 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Крупнейшими получателями средств были:

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") использовало 25,7 млрд грн из 26,2 млрд грн, или 98,3%, для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения;

Министерство здравоохранения использовало по общему фонду 17,8 млрд грн из 20,4 млрд грн, или 86,8%, по специальному фонду выделенные 1,4 млрд грн не использованы. Средства были направлены на приобретение ИВЛ, средств индивидуальной защиты, оборудование для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для повышения надбавок и доплат к заработной плате медикам и другим работникам, которые лечат больных COVID-19, на обеспечение подачи кислорода учреждений здоровья и тому подобное.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства использовало 8,8 млрд грн из 10,7 млрд грн, или 82,1%. Средства были направлены для выплаты пособия по безработице, для одноразовой компенсации субъектам хозяйствования по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, для выплаты единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования.

Министерство социальной политики использовало по общему фонду 4 млрд грн из 6,8 млрд грн, или 59,8%, по специальному фонду 2,8 млрд грн из 5 млрд грн, или 55,5%. Средства направлены для обеспечения страховыми выплатами по временной нетрудоспособности, осуществления выплат членам семей умерших вследствие заболевания COVID-19 медиков, оказания помощи на детей ФЛП, оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с потерей доходов в случае полного запрета сферы их деятельности под время карантина.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, по состоянию на 1 января 2021 года из Фонда борьбы с COVID-19 так и не было использовано 11,9 млрд грн.

В частности, Минздрав не использовал 1,4 млрд грн, предусмотренных по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование). Еще 2,1 млрд грн Минздрав не использовал по программе обеспечения готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19, а также на обеспечение средствами индивидуальной защиты.